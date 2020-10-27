Müge Anlı'da bugün (27 Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya'dan kayıplara karıştı! 42 yaşındaki Yaşar Bayka hakkında sıcak gelişme! 15 gün önce kaybolan Yaşar Bayka'yı Müge Anlı ve ekibi buldu. Çocukluk arkadaşının evinde misafir olan Yaşar Bey, İstanbul Üsküdar'da ortaya çıktı. Atv canlı yayınında kavuşan ailenin mutluluğu izleyicileri gülümsetirken, Yaşar Bayka'nın, skolyoz hastası çocuklarının tedavisini yaptıramadığı ve ekonomik zorlukların üstesinden gelemediği için ortadan kaybolduğu öğrenildi.
Omurgaları ile ilgili sağlık sorunu yaşayan ve tedavi ettirme şansı olmayan aileye canlı yayında güzel haberler geldi. Sakarya Üniv. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Ceylan, yayına bağlanarak, "Çocukların durumunu değerlendirip tedavi sürecine başlayabiliriz ücretsiz olarak." açıklamasında bbulundu. Müge Anlı canlı yayında diğer tüm vatandaşlarımıza yaptığımız gibi Bayka ailesine de yardımda bulunan Doç. Dr. Davut Ceylan'a teşekkürlerini iletti. Bursa Kapalıçarşı Esnafı Serkan Tuğra Çağlar ise rahmetli babası Mahmut Çağlar adına ailenin kredi borcunu ödemek istediğini ifade etti. Müge Anlı da çocukların eğitim süreci için tablet ihtiyacını karşılayacağını da belirtti.
Yıllar önce terk edilen çocuklar, evlatlarını hatırlamayan bir anne! Gamze Cabadak'ın kardeşi kimliğini alabildi mi?
Genç bir kadın sorular, görgü tanıkları kasıt ihtimali ilişki iddiası... 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Patlamanın ardında kaybolan bir can ve ilişki iddiası... Filiz Akyüzün ilişki yaşadığı iddia edilen iş arkadaşı İsmail Aydın, Atv canlı yayınında Müge Anlı ve Akyüz ailesinin sorularını yanıtlıyor!