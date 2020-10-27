Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya'dan kayıplara karıştı! 42 yaşındaki Yaşar Bayka hakkında sıcak gelişme! 15 gün önce kaybolan Yaşar Bayka'yı Müge Anlı ve ekibi buldu. Çocukluk arkadaşının evinde misafir olan Yaşar Bey, İstanbul Üsküdar'da ortaya çıktı. Atv canlı yayınında kavuşan ailenin mutluluğu izleyicileri gülümsetirken, Yaşar Bayka'nın, skolyoz hastası çocuklarının tedavisini yaptıramadığı ve ekonomik zorlukların üstesinden gelemediği için ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Omurgaları ile ilgili sağlık sorunu yaşayan ve tedavi ettirme şansı olmayan aileye canlı yayında güzel haberler geldi. Sakarya Üniv. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Ceylan, yayına bağlanarak, "Çocukların durumunu değerlendirip tedavi sürecine başlayabiliriz ücretsiz olarak." açıklamasında bbulundu. Müge Anlı canlı yayında diğer tüm vatandaşlarımıza yaptığımız gibi Bayka ailesine de yardımda bulunan Doç. Dr. Davut Ceylan'a teşekkürlerini iletti. Bursa Kapalıçarşı Esnafı Serkan Tuğra Çağlar ise rahmetli babası Mahmut Çağlar adına ailenin kredi borcunu ödemek istediğini ifade etti. Müge Anlı da çocukların eğitim süreci için tablet ihtiyacını karşılayacağını da belirtti.