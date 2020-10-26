Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.