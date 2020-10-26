EDHO 169. bölüm fragmanında Alparslan ve yeni fedaisi Kubilay düşmana kök söktürüyor. Son bölümde "Şimdi defol git buradan!" sözleriyle Hızır'ın, Alparslan'ı evden kovması izleyicileri şaşırtmıştı. Salı akşamlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Yaman Korkmaz'ı kafasına silahı dayayan İlyas, Yaman'ın Şahin Ağa'yı esir aldığını öğrenince sıkmaktan vazgeçse de "Sıkmazsan adam değilsin!" sözlerini duyduğu için Yaman'ın eline sıktı. Geçtiğimiz hafta EDHO 169. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Alparslan'ın yeni fedaisi Kubilay'ın düşmanın hevesini kursağında bıraktığı görülüyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!"
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.
İLYAS VE HIZIR KARŞI KARŞIYA
Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.
İLYAS'TAN YENİ KARAR
Bahar Sincanlı'nın kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır.
ALPARSLAN NE YAPACAK?
İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder.
Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer.
YAMAN KORKMAZ'IN ARKASINDAKİ GÜÇ
Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.
HAŞMET FAÇALI'NIN SIRRI
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.
Savaş yeniden başlıyor!
Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.
Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.