Müge Anlı'dan eğitime bir kez daha destek: Tablet başvurusu nasıl yapılır?

MÜGE ANLI TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müge Anlı'dan öğrencilere tablet! Birçok hayırsever Müge Anlı'ya bağlanarak yardımda bulunduğunu açıkladı. Tablet başvurusundan yararlanmak için canlı yayın numarasından bilgi alabilirsiniz. Ya da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına mail atabilirsiniz.

Müge Anlı programının telefon numarası :0212 639 42 63

Müge Anlı mail adresi: tatlisert@mugeanli.com.tr

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...