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    • 26.10.2020 16:42
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! DNA testi sonucu açıklandı! Ahmet Filiz'in herkesi şoke edecek talebi ne?

    Atv canlı yayınında 'da programında bugün, (26 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? 19 yıllık sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! DNA testi sonucu açıklandı, Emrah, Ahmet Filiz'in oğlu çıktı! Ahmet Bey'in talebi şoke edecek! Karısı Nazile Bayrak yine kaçtı, o yine Esra Erol'a sığındı. Nazile'nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut, Esra Erol'da canlı yayınında! Kayıp Rabia ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi! Aslan Sarıcan, Soğan'ın babası mı? DNA testi sonucu bugün açıklanacak! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! DNA testi sonucu açıklandı, Emrah Ahmet'in oğlu çıktı Ahmet Filiz'in şok talebi herkesi çileden çıkartacak baba oğul, bir kez daha karşı karşıya gelecek!

    Karısı Nazile Bayrak yine kaçtı, o yine Esra Erol'a sığındı. Nazile'nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut'un karısı konuştu, ortalık karıştı! Bugün büyük gün, bugün yüzleşme vakti! İddiaların odağındaki Davut, Esra Erol'da canlı yayınında!

    Kayıp Rabia ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi! Sakın kaçırmayın!

    Melisa verdiği sözü tuttu mu? Kaçarak evlendiği İsmet Can'la birlikte baba evine gitti mi? Büyük şoka hazır olun!

    Sır perdesi adım adım aralanıyor! Bugün büyük gün! DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak. Aslan Sarıcan, Soğan'ın babası mı? DNA testi sonucu bugün açıklanacak!
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! DNA testi sonucu açıklandı! Ahmet Filiz'in herkesi şoke edecek talebi ne?