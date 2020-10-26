12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) neler oluyor?
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! DNA testi sonucu açıklandı, Emrah Ahmet'in oğlu çıktı Ahmet Filiz'in şok talebi herkesi çileden çıkartacak baba oğul, bir kez daha karşı karşıya gelecek!
Karısı Nazile Bayrak yine kaçtı, o yine Esra Erol'a sığındı. Nazile'nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut'un karısı konuştu, ortalık karıştı! Bugün büyük gün, bugün yüzleşme vakti! İddiaların odağındaki Davut, Esra Erol'da canlı yayınında!
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Sır perdesi adım adım aralanıyor! Bugün büyük gün! DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak. Aslan Sarıcan, Soğan'ın babası mı? DNA testi sonucu bugün açıklanacak!