Yasin Kıcı'nın, olaya şahit olduğu halde bir müdahalede bulunmayıp annesi Emine K. ile yetkili makamları durumdan haberdar etmediği aktarılan iddianamede, Şiar'ın bulunduğu eve kimsenin sokmadığı anlatıldı.

Ertesi gün şüpheliler Gülüzar, Hami, Yasin ile Emine'nin bir arada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri Şiar'a ne yapılacağını, nasıl ortadan kaldırılacağını konuştukları ve Hami Kıcı'nın yangın süsü vermek maksadıyla "evi yakalım" dediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Hami ile Yasin'in aldıkları benzinin bir kısmını Şiar'ın bulunduğu odaya, bir kısmını ise giriş kapısının hemen arkasına bıraktıkları ve böylece çıkan yangında içeri herhangi bir kimsenin girmesine engel olunmasının amaçlandığı, alınan ifadelerden de tespit edildiği üzere şüpheliler Hami ile Emine'nin de yangını hızlandıracak şekilde kullanılabilecek eşyayı Şiar'ın bulunduğu odanın çatısına yerleştirdikleri, tüm şüphelilerin ortak fikir ve eylem birlikteliği altında 2 gün boyunca hareketsiz vaziyette duran Şiar'ı ortadan kaldırmak maksadıyla ortak fikir ve eylem birlikteliği altında Şiar'ın bulunduğu evi yaktıkları, çıkarılan yangın sonucu maktulün yanarak öldüğü anlaşılmıştır."

Anne Gülüzar Amanet hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.