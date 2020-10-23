Kocaali ilçesinde 9 yaşındaki Şiar Kılıç´ı dövüp evi ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı ile onun erkek kardeşi ve annesi hakkında hazırlanan iddianame Sakarya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.
MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYI!
Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami, kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.
YENİ GELİŞME!
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami Kıcı, kardeşi Yasin ve annesi Emine hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Hami K. ile Kocaali Devlet Hastanesi'ne giden Gülüzar A'nın, acil serviste görevli doktora oğlunun öldüğünü söylediği, iki gün sonra 9 yaşındaki bir çocuğun yangında cesedinin bulunması üzerine doktorun bu durumdan şüphelenerek kolluk birimlerine kadın ile yaşadığı diyaloğu anlattığı, bunun üzerine Hami Kıcı ile Gülüzar Amanet'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi.
Şiar'ın kardeşi Medine Kılıç'ın ifadesinde, şüpheli Hami Kıcı'nın Şiar'a vurduğunu, Şiar'ın bayıldığını ve bir daha da kalkamadığını söylediği, bunun üzerine baba Samet Kılıç'ın bir televizyon programına katıldığına işaret edilen iddianamede, "Canlı yayında Gülüzar Amanet'in Şiar'ın Hami Kıcı tarafından dövülerek bayıltılması neticesinde öldürüldüğünü belirtmesi üzerine Gülüzar Amanet,Hami Kıcı ve bu şüphelilerle yaşayan Hami'nin annesi Emine ve kardeşi Yasin Kıcı gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
ŞiAR, ŞÜPHELİ HAMİ KICI'YA "ANNEME VURMA" DEMİŞ
İddianamede, Gülüzar Amanet ile Yasin ve Emine Kıcı'nın ifadelerinde yangın olayı ve öncesine ilişkin itirafta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"26 Nisan 2020 günü Gülüzar ile Hami arasında tartışma çıktığı, Şiar'ın araya girerek Hami Kıcı'ya hitaben 'Anneme vurma.' demesi üzerine, Hami K'nin maktule çivili sopayla defalarca kez vurduğu, Şiar'ın yere düştüğü ancak Hami K'nin bu eylemiyle yetinmeyerek maktulü defalarca kez kucağına alıp yere fırlattığı, beton zemine defalarca kafasını vurduğu anlaşılmıştır. Olaya ilişkin itirafta bulunan Gülüzar Amanet'in beyanına göre Şiar'ın kafasını klozete soktuğu, ardından yine Şiar'a vurmaya devam ettiği, bu eylem üzerine maktulün baygınlık geçirdiği fakat şüpheli Hami Kıcı'nın durmaksızın eylemine devam ettiği anlaşılmıştır."
Şüpheli Hami Kıcı'nın Şiar'a cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.
İddianamede, Gülüzar Amanet ile Hami Kıcı'nın hareketsiz kalan Şiar'ın öldüğünü düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadıkları aktarılarak, "Gülüzar'ın beyanına göre Şiar'ı hastaneye götürmek istediği ancak Hami Kıcı'nın buna izin vermediği, şüpheli Hami Kıcı'nın, maktulü dövdüğü esnada Hami Kıcı'nın annesi Emine ile kardeşi Yasin'in bu olaya tanık olduklarının alınan şüpheli beyanlarıyla doğrulandığı, Emine K'nin maktulün dövülmesi olayına şahit olduğu ve hareketsiz yatması üzerine herhangi bir müdahalede bulunmayarak 'Çocuğu öldürdünüz, ne yaparsanız yapın.' dediği anlaşılmıştır." denildi.
Yasin Kıcı'nın, olaya şahit olduğu halde bir müdahalede bulunmayıp annesi Emine K. ile yetkili makamları durumdan haberdar etmediği aktarılan iddianamede, Şiar'ın bulunduğu eve kimsenin sokmadığı anlatıldı.
Ertesi gün şüpheliler Gülüzar, Hami, Yasin ile Emine'nin bir arada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri Şiar'a ne yapılacağını, nasıl ortadan kaldırılacağını konuştukları ve Hami Kıcı'nın yangın süsü vermek maksadıyla "evi yakalım" dediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Hami ile Yasin'in aldıkları benzinin bir kısmını Şiar'ın bulunduğu odaya, bir kısmını ise giriş kapısının hemen arkasına bıraktıkları ve böylece çıkan yangında içeri herhangi bir kimsenin girmesine engel olunmasının amaçlandığı, alınan ifadelerden de tespit edildiği üzere şüpheliler Hami ile Emine'nin de yangını hızlandıracak şekilde kullanılabilecek eşyayı Şiar'ın bulunduğu odanın çatısına yerleştirdikleri, tüm şüphelilerin ortak fikir ve eylem birlikteliği altında 2 gün boyunca hareketsiz vaziyette duran Şiar'ı ortadan kaldırmak maksadıyla ortak fikir ve eylem birlikteliği altında Şiar'ın bulunduğu evi yaktıkları, çıkarılan yangın sonucu maktulün yanarak öldüğü anlaşılmıştır."
Anne Gülüzar Amanet hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
4 YIL 6 AYDAN 13 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI
İddianamede, diğer şüpheli Hami Kıcı hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Sanıkların yargılanmasına 10 Şubat 2021'de başlanacak.