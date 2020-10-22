18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'u büyüten annesi Nevcihan Hanım canlı yayına bağlanarak "Ayşenur'u el bebek gül bebek büyüttüm. Üzerinde çok emeğim var elimden ne gelirse yaptım. Şimdi ailesini bulmak için bende onun yanındayım" dedi. 8 Ekim'de programa çıkan Ayşenur, önce 27 yaşındaki ağabeyi Emrah Filiz ile sonra ise annesi Nilgül Hanım ile buluştu. Ayşenur'un ailesi ile buluşmasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Genç kızın ailesine sarıldığı anlar ise görenleri gözyaşlarına boğdu. Öte yandan ağabeyi Emrah'ta hiç görmediği annesini Esra Erol sayesinde gördü. Yıllarca biyolojik ailesini arayan iki kardeş anneleriyle hasret giderdi.

18 yaşındaki Ayşenur Çakmak biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sedace annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 kardeş Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.