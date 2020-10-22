Esra Erol, Ayşenur'un biyolojik ailesini 18 yıl sonra dakikalar içinde buldu, 24 saat sonra ise ailesine kavuşturdu! Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan büyük buluşma gözyaşlarına boğdu.
NİLGÜN ALPAK'IN HAYAT HİKAYESİ
25 yıl sokaklara terk edilen bir kadının hikayesi, dünyaya getirdiği tüm çocuklarını hastaneye terk etmek zorunda kalmış bir anne... Yıllarca sokaklarda mağdur edilmiş Nilgün Alpak'ın hayat hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen hastalığı sebebiyle kaderine terk edilen Nilgün Apak, Esra Erol'da evlatlarına kavuştu.
İstanbul'da doğumundan sonra hastaneye bırakılan ve ardından çocuk esirgeme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. İstanbul'da yaşayan Ayşenur Coşkun 2002 tarihinde doğumundan hemen sonra Zeynep Kamil hastanesinden alınarak Bahçelievler çocuk esirgeme yurduna bırakıldığı, oradan ise yasal yollarla bir aileye evlatlık olarak verildiği canlı yayında açıklandı. Yıllar boyu evlatlık edinen aile tarafından itinayla büyütülen Coşkun'a öz ailesinin yokluğu hiç aratılmamış. Ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşenur Coşkun'un biyolojik ailesini ise Esra Erol dakikalar içinde buldu.
18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'u büyüten annesi Nevcihan Hanım canlı yayına bağlanarak "Ayşenur'u el bebek gül bebek büyüttüm. Üzerinde çok emeğim var elimden ne gelirse yaptım. Şimdi ailesini bulmak için bende onun yanındayım" dedi. 8 Ekim'de programa çıkan Ayşenur, önce 27 yaşındaki ağabeyi Emrah Filiz ile sonra ise annesi Nilgül Hanım ile buluştu. Ayşenur'un ailesi ile buluşmasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Genç kızın ailesine sarıldığı anlar ise görenleri gözyaşlarına boğdu. Öte yandan ağabeyi Emrah'ta hiç görmediği annesini Esra Erol sayesinde gördü. Yıllarca biyolojik ailesini arayan iki kardeş anneleriyle hasret giderdi.
18 yaşındaki Ayşenur Çakmak biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sedace annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 kardeş Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Ayşenur Çakmak'ın ağabeyi Doğan'ın Dna testi sonucu açıklandı. Esra Erol'un canlı yayında açıkladığı DNA testi sonucu yıllardır birbirinden ayrı olan kardeşleri kavuşturdu. 19 yaşındaki Doğan, Emrah ve Ayşenur Çakmak'ın kardeş olduğu ortaya çıktı.
Stüdyo da ise o an duygusal anlar yaşandı. Velayet ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Esra Erol, kayıpları bulmaya ve hasret çeken aileleri birbiriyle buluşturmaya devam ediyor.