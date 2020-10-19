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Esra Erol'a katıldığı ve aldatıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! İlk işi sosyal medyada...

Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Takım kaptanlığı için yarışıldığı sırada Duygu Acarsoy'un itirafları hem izleyicileri hem de şefleri derinden sarsmıştı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve bu ihaneti nişanlısının birlikte olduğu kişi tarafından öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Ani bir kararla evleneceğini duyuran Masterchef Duygu Acar'ın imzayı atar atmaz ilk işi soyadını değiştirmek oldu.

19.10.2020 09:15 - Son Güncelleme: 19.10.2020 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





