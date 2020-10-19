Haberler
Galeri
Magazin
Esra Erol'a katıldığı ve aldatıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! İlk işi sosyal medyada...
Esra Erol'a katıldığı ve aldatıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! İlk işi sosyal medyada...
Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Takım kaptanlığı için yarışıldığı sırada Duygu Acarsoy'un itirafları hem izleyicileri hem de şefleri derinden sarsmıştı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve bu ihaneti nişanlısının birlikte olduğu kişi tarafından öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Ani bir kararla evleneceğini duyuran Masterchef Duygu Acar'ın imzayı atar atmaz ilk işi soyadını değiştirmek oldu.
19.10.2020 09:15
- Son Güncelleme: 19.10.2020 09:31
Masterchef'te yaptığı açıklamalarla damga vuran ve tuzlu yemek yaparak bilerek elenmek isteyen Duygu dünyaevine girdi. Masterchef Duygu Acarsoy daha önce yaptığı açıklamada nişanlısının onu aldattığını açıklamıştı.
Katıldığı MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.
Güzel haberi 'DuygUğur 18.10.20' mesajıyla duyuran Acarsoy, çok sayıda tebrik mesajı aldı.
Duygu Acarsoy'un imzayı attıktan sonra ilk işi sosyal medyada soyadını değiştirmek oldu.
NELER OLDU?
Hayat hikayesi ile herkesi derinden sarsan Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy evleniyor. Geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olan Duygu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.