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Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Ancak öyle biri Esra Erol'un pabucunu dama attı ki, sosyal medya onu konuştu. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O isim Esra Erol'un annesi Necla Hanım... Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde. Nedeni ise Necla Kaymakçı Erol'un güzelliği.

25.10.2020 18:20 - Son Güncelleme: 25.10.2020 18:24
Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren başarılı sunucu Esra Erol annesine olan benzerliğiyle sosyal medya gündeminde. Esra Erol'un annesinin gençliği, güzel oyuncuyu gölgede bıraktı. İşte başta Esra Erol olmak üzere, ünlülerin aileleri...

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Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

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Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...
Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...
Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...
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