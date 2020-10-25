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Esra Erol'un pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Ancak öyle biri Esra Erol'un pabucunu dama attı ki, sosyal medya onu konuştu. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O isim Esra Erol'un annesi Necla Hanım... Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde. Nedeni ise Necla Kaymakçı Erol'un güzelliği.

25.10.2020 18:20 - Son Güncelleme: 25.10.2020 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





