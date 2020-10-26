Esra Erol o aileyi bir araya getirdi! Türkiye ekrana kilitlendi
Temmuz ayından itibaren kızları Melisa Demirkol'dan haber alamadıklarını söyleyen Hürmüz ve Seyfi Güven çifti ATV'deki Esra Erol'da programına katıldı. Esra Erol'un aylardır küs olan iki aileyi ATV ekranlarında barıştırması Türkiye gündemine oturdu.
Esra Erol, bugünkü programında izleyenlerden tam not aldı. Küs iki aileyi barıştırdı ve stüdyoda gözyaşları sel oldu. Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.
ESRA EROL KÜS İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI
Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol bir aileyi daha bir araya getirdi! Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
ACILI ANNE VE BABA KARAKOLDA KIZLARI MELİSA DEMİRKOL'UN EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ!
Evden kaçan ve İsmet Can Demirkol ile evlenen Melisa Demirkol'u Esra Erol kısa süre içinde buldu. Anne ve baba, kızıyla canlı yayında yüzleşirken anne Hürmüz Hanım'ın feryadı yürek burktu. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Melisa Demirkol "Eşimi ailem kabul etmedi. O yüzden bu yolu seçtik. " dedi.