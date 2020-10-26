Esra Erol o aileyi bir araya getirdi! Türkiye ekrana kilitlendi

Esra Erol, bugünkü programında izleyenlerden tam not aldı. Küs iki aileyi barıştırdı ve stüdyoda gözyaşları sel oldu. Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.