Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor? 22 Ekim 2020 Perşembe günü Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor... Müge Anlı bir kez daha eğitime destek verdi. Uzakrtan eğitim gören çocuklara tablet gönderen Müge Anlı, yine binlerce çocuğun hayatına dokundu. Konyada yaşayan 9. sınıf öğrencisi Esra, 3. sınıfta giden Nuri, 13 yaşındaki İrem, küçük Elif, Medine Nur ve daha nice çocuk Müge Anlı'nın gönderdiği tabletler ile eğitim hayatına devam edebilecek.

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