Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor? 22 Ekim 2020 Perşembe günü Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor... Müge Anlı bir kez daha eğitime destek verdi. Uzakrtan eğitim gören çocuklara tablet gönderen Müge Anlı, yine binlerce çocuğun hayatına dokundu. Konyada yaşayan 9. sınıf öğrencisi Esra, 3. sınıfta giden Nuri, 13 yaşındaki İrem, küçük Elif, Medine Nur ve daha nice çocuk Müge Anlı'nın gönderdiği tabletler ile eğitim hayatına devam edebilecek.
2 buçuk yıldır kayıp bir kadın, Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı. Türkiye onları sevdi, onların kavgası hiç bitmedi. Renkli görüntüler, komik anlar... Hatice Kahraman, gelen parayla ne aldı? Kahraman çiftinin İstanbul turundan eğlenceli görüntüler...
Hiç tanımadı, hiç görmedi. 28 yıl sonra aramaya karar verdi. Gözde Kurusıkı'nın baba hasreti! Uşak'ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular. Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler. 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden öldürdü?