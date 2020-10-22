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    • 22.10.2020 10:19
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Uşak'ta korkunç cinayet!

    'da bugün (22 Ekim 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Saliha Çalışkan bulundu mu? Türkiye onları sevdi, onların kavgası hiç bitmedi. Kahraman çiftinin İstanbul turu Müge Anlı canlı yayınında renkli anlara sahne olacak. Özde Kurusıkı'nın baba hasreti! Uşak'ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular. Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor? 22 Ekim 2020 Perşembe günü Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor... Müge Anlı bir kez daha eğitime destek verdi. Uzakrtan eğitim gören çocuklara tablet gönderen Müge Anlı, yine binlerce çocuğun hayatına dokundu. Konyada yaşayan 9. sınıf öğrencisi Esra, 3. sınıfta giden Nuri, 13 yaşındaki İrem, küçük Elif, Medine Nur ve daha nice çocuk Müge Anlı'nın gönderdiği tabletler ile eğitim hayatına devam edebilecek.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    2 buçuk yıldır kayıp bir kadın, Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı. Türkiye onları sevdi, onların kavgası hiç bitmedi. Renkli görüntüler, komik anlar... Hatice Kahraman, gelen parayla ne aldı? Kahraman çiftinin İstanbul turundan eğlenceli görüntüler...

    ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

    Hiç tanımadı, hiç görmedi. 28 yıl sonra aramaya karar verdi. Gözde Kurusıkı'nın baba hasreti! Uşak'ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular. Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler. 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden öldürdü?
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