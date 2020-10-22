Kuruluş Osman (30.) son bölümde yaşananlar! Hz. Süleyman ile karınca hikayesi, Osman Bey ile Savcı'nın karşı karşıya gelmesi...

Kuruluş Osman 30. bölümüyle 21 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın bu haftaki yayınlanan son bölümünde Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola'nın yeni ordu kurma girişimleri heyecanlı anlara sahne oldu.
Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi.
İki kardeşin kozlarını paylaştığı o anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alırken geceye de damgasını vurdu. Kuruluş Osman son bölümde bir diğer dikkat çekici sahne ise yayınlanan son bölümünde "Şehadete sevdalı..." başlığıyla yayınlanan sahne oldu.
İKİ KARDEŞ KOZLARINI PAYLAŞIYOR!
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
İki kardeşin kozlarını paylaştığı o anlar, milyonlarca izleyiciyi atv ekranlarına kilitledi. Kuruluş Osman'ın bir diğer konuşulan sahnesi ise Derviş ile Osman Bey'in sohbeti... Osman Bey'in yanına gelen Derviş Hz. Süleyman ile karınca hikayesini anlattı. İzleyenleri ekranlara kilitledi.
Derviş ve Osman Bey'in yolu Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde bir kez daha kesişir. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, anlattığı Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesiyle "Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız" mesajını verdi..
HZ. SÜLEYMAN İLE KARINCANIN HİKAYESİ
Derviş, gece vakti yaktıkları ateşinde başında Alpleriyle oturan Osman Bey'in yanına gelir. Derviş, düştüğü tuzağı anlatan ve babası Ertuğrul Bey'in de obaya geldiğinden düşmanının haberi olduğunu vurgulayan Osman Bey'e "Bilmek var bilmekten içeri" cevabını verir.
Osman Bey'den sözü alan Derviş sözlerine devam eder...
"Hz. Süleyman da kuş dili bilirdi, onca diyara hükmederdi ne oldu? Cinlere, kuşlara, insanlara, rüzgarlara hükmeden o Süleyman, seferdeyken karşısına karınca ordusu çıktı. Karıncalar, "dağılın Süleyman'ın ordusu bizi ezecek" diyerek çığlık attılar. Karıncaları duymuştu Süleyman. İşte o yiğit Süleyman, karıncanın dahi hakkını gözeten Süleyman, karıncalar için koca ordunun yolunu değiştirdi. Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız."