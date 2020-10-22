Kuruluş Osman (30.) son bölümde yaşananlar! Hz. Süleyman ile karınca hikayesi, Osman Bey ile Savcı'nın karşı karşıya gelmesi...

İki kardeşin kozlarını paylaştığı o anlar, milyonlarca izleyiciyi atv ekranlarına kilitledi. Kuruluş Osman'ın bir diğer konuşulan sahnesi ise Derviş ile Osman Bey'in sohbeti... Osman Bey'in yanına gelen Derviş Hz. Süleyman ile karınca hikayesini anlattı. İzleyenleri ekranlara kilitledi.

Derviş ve Osman Bey'in yolu Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde bir kez daha kesişir. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, anlattığı Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesiyle "Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız" mesajını verdi..