Müge Anlı'da son dakika itirafı! Emekli hemşire Hatice Tusu'nun cesedinde dikkat çeken detay
Müge Anlı Hatice Tusu'nun cinayete kurbn gittiğini, katilin her şey itiraf ettiğini açıkladı Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, emekli hemşire Hatice Tusu'yu arıyordu. 10 Ekim 2020 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hatice Tusu'nun oğulları Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım istemişti. 4 gün sonra acı haber geldi. Hatice Tusu'nun katili, 1 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrıldığı eski sevgilisi çıktı. Müge Anlı'nın aradığı kayıp emekli hemşireyi öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Suat Aksoy'un, Hatice Tusu'nun cesedini bataklığa gömdüğünü söylemesi üzerine bulunan cesette dikkat çeken detay...
KORODA BAŞLAYAN AŞK SONU OLDU!
2 çocuk annesi Hatıce Tusu Aydın'ın Didim ilçesinde yaşıyordu. Emekli hemşire kadın 10 Ekim 2020 tarihinde kayıplara karıştı, iki oğlu Müge Anlı'dan yardım istedi. Ankara'ya gitmek isteyen emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğulları, kayıp annelerinin aracını şüpheli bir şekilde buldu. Görkem Öner balkondan girmeye çalışan bir kişi ile ilgili daha önce şikayetçi olduklarını Müge Anlı canlı yayınında aktarmıştı. Son olarak 1 yıl önce birlikteliği olan ve 4 gündür haber alınamayan Hatice Tusu neden öldürüldü?
AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Müge Anlı'da aranan Hatice Tusu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu'yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!
Gözaltına alınan emekli hemşirenin katil zanlısı, Hatice Tusu cinayetini itiraf etti. Cinayet zanlısı Suat Aksoy'un, Hatice Tusu ile 3 yıldır sevgili olduklarını ve geçen hafta Tusu'nun kendisine ayrılmak istediğini bildirdiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında Tusu'yu boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini ise Hisar Mahallesi'ndeki arıtma tesisi yakınındaki makilik alanda bulunan bataklığa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.