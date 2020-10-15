Müge Anlı'da son dakika itirafı! Emekli hemşire Hatice Tusu'nun cesedinde dikkat çeken detay

KORODA BAŞLAYAN AŞK SONU OLDU!

2 çocuk annesi Hatıce Tusu Aydın'ın Didim ilçesinde yaşıyordu. Emekli hemşire kadın 10 Ekim 2020 tarihinde kayıplara karıştı, iki oğlu Müge Anlı'dan yardım istedi. Ankara'ya gitmek isteyen emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğulları, kayıp annelerinin aracını şüpheli bir şekilde buldu. Görkem Öner balkondan girmeye çalışan bir kişi ile ilgili daha önce şikayetçi olduklarını Müge Anlı canlı yayınında aktarmıştı. Son olarak 1 yıl önce birlikteliği olan ve 4 gündür haber alınamayan Hatice Tusu neden öldürüldü?