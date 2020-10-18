Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Sinan Özen, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" dedi.