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Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Müge Anlı'nın Atv canlı yayınında da dua istediği Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyat oldu. 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren Sinan Özen, geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebekleri Neva ve Sanberk'i kucağına aldı. Şarkıcı Sinan Özen'in minik kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 7. kez ameliyat masasına yattı. Sevenlerinden dua isteyen Özen, Neva'mızı önce Allah'a sonra yedinci kez doktorlara emanet ettik" demişti. Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen, kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı.

18.10.2020 14:40 - Son Güncelleme: 18.10.2020 14:42
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Müge Anlı'nın da yakın arkadaşı olarak bilinen Sinan Özen, Instagram hesabından kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı. 7. kez ameliyata giren Neva bebeğin sağlık durumu nasıl?

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Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Sinan Özen, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Sosyal medya hesabından doktorların açıklama yatığı anları da paylaşan Özen, duygu dolu anlar yaşadı.

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...

Görüntülerde Sinan Özen'in eşinin mutluluk gözyaşları da kameralara yansıdı.

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