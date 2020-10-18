Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 7. kez ameliyat olan Neva bebek...
Müge Anlı'nın Atv canlı yayınında da dua istediği Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyat oldu. 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren Sinan Özen, geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebekleri Neva ve Sanberk'i kucağına aldı. Şarkıcı Sinan Özen'in minik kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 7. kez ameliyat masasına yattı. Sevenlerinden dua isteyen Özen, Neva'mızı önce Allah'a sonra yedinci kez doktorlara emanet ettik" demişti. Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen, kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı.
Sinan Özen, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" dedi.