Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; "Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim" dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı.

Altınları çaldığı ileri sürülen ve 3 hafta sonra serbest bırakılan Yeşim isimli kadın ise "Bana altınları Metin amca verdi bir de yanağımdan öptü beni" diyerek iddiaları yalanladı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ATV İZLE - TIKLA