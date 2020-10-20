Atv canlı yayınında bugün, (20 Ekim 2020 Salı) Esra Erol'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

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Büyük aşıklarda haftalar sonra büyük şok! Semra ile Volkan Esra Erol'da canlı yayınında! Doğan'ın annesi Nilgül, babası Aslan Sarıcan mı? Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! 19 yaşındaki Doğan, Ayşenur ve Emrah ile kardeşi mi? Sakın kaçırmayın! Özbay karısı Aycan'la ilk kez karşı karşıya gelecek! Kenan beyin iddiasına göre; karısı Yasemin kendini fala sihire kaptırdı, evi terk etti ve ortadan kayboldu! Kenan Bey'in karısı Yasemin iddialara ne cevap verecek?