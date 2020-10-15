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Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!

Esra Erol'un başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bir yıl önce katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia etmişti. Neriman Yılmaz'ın davasının takipçisi olan Esra Erol, müjdeli haberin gelmesi için elinden geleni yaptı. Erol, Türkiye'nin gündemine taşıdığı Neriman Yılmaz'ın davası sonuçlandı. İşte detaylar...

15.10.2020 21:59 - Son Güncelleme: 15.10.2020 22:06
Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!

Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikâyeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 1 yıl önce programa katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından 4 yıldır ihanete uğradığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

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Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!

1 YIL ÖNCE ESRA EROL'UN PROGRAMINDA NELER YAŞANMIŞTI?
Kanser hastası ve çaresiz kadın Neriman Yılmaz, 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiğini ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. Neriman Yılmaz'ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. Esra Erol sayesinde ise gerçekler ortaya çıktı.

Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!

Eşi Erhan Y.'nin birlikte yaşadığı Esma K.'ya söylediği bazı ifadelerden dolayı hapis cezası alan Neriman Yılmaz birkaç gün cezaevinde kaldı.

Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!

Tahrik edilerek söylenen sözler için haksız yere ceza alan Neriman Yılmaz birkaç gün sonra tahliye oldu.

Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!

Neriman Yılmaz'ın bir yıldır sürdürdüğü mücadelede ise bugün büyük gün.

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