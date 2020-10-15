Neriman Yılmaz bir yıl önce Esra Erol'da programına katılmıştı... Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı!
Esra Erol'un başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bir yıl önce katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia etmişti. Neriman Yılmaz'ın davasının takipçisi olan Esra Erol, müjdeli haberin gelmesi için elinden geleni yaptı. Erol, Türkiye'nin gündemine taşıdığı Neriman Yılmaz'ın davası sonuçlandı. İşte detaylar...
1 YIL ÖNCE ESRA EROL'UN PROGRAMINDA NELER YAŞANMIŞTI?
Kanser hastası ve çaresiz kadın Neriman Yılmaz, 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiğini ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. Neriman Yılmaz'ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. Esra Erol sayesinde ise gerçekler ortaya çıktı.