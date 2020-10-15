Erol, Covid- 19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmaması adına başlatılan kampanya için şöyle dedi: "İstediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek.",



Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri SMS yağmuruna başladı ve çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 bin TL toplandı.