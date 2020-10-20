Kuruluş Osman 30. bölümde Osman Bey'in hasreti bitiyor! Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in buluşmasında neler yaşanacak?

'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?