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    • 16.10.2020 16:36
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    Türkiye bu sonuca kilitlendi! DNA sonucuna göre Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE!

    Atv canlı yayınında bugün, (16 Ekim 2020 Cuma) Esra Erol'da programında neler oluyor? Türkiye Esra Erol'da açıklanacak olan DNA sonucuna kilitlendi. Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? DNA testi sonucu bugün açıklanıyor! 12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Kayıp Tuğba'yla ilgili son dakika gelişmesi! 13 eylül günü uşak'ta kaybolduktan sonra en son Yasin Diker ile görülen Cansu nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol'un bugünkü programında neler yaşanıyor? Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanıyor! Türkiye'nin merakla beklediği DNA testi sonucu bugün açıklanıyor. Esra Erol'a çıkarak 18 yıllık hasretin son bulmasını temenni eden Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Son dakika gelişmesi Esra Erol'un DNA sonucunu açıklaması ile ortaya çıkacak!

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    Necati amca sadece 24 gün evli kaldığı karısı Sibel'le ilk kez karşı karşıya gelecek! O anları sakın kaçırmayın! Anne - kız 1 ay sonra karşı karşıya gelecek! Kayıp Tuğba'yı Esra Erol buldu! 18 yaşındaki kızı Hilal Erdem 3 gün önce Sakarya Akyazı'daki evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu! Elmas Hanım'ın isyanı! 13 Eylül günü Uşak'ta kaybolduktan sonra en son Yasin Diker ile görülen Cansu nerede?

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    Haberler Televizyon Türkiye bu sonuca kilitlendi! DNA sonucuna göre Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE!