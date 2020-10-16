Türkiye bu sonuca kilitlendi! DNA sonucuna göre Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE!

Esra Erol'un bugünkü programında neler yaşanıyor? Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanıyor! Türkiye'nin merakla beklediği DNA testi sonucu bugün açıklanıyor. Esra Erol'a çıkarak 18 yıllık hasretin son bulmasını temenni eden Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Son dakika gelişmesi Esra Erol'un DNA sonucunu açıklaması ile ortaya çıkacak!

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Necati amca sadece 24 gün evli kaldığı karısı Sibel'le ilk kez karşı karşıya gelecek! O anları sakın kaçırmayın! Anne - kız 1 ay sonra karşı karşıya gelecek! Kayıp Tuğba'yı Esra Erol buldu! 18 yaşındaki kızı Hilal Erdem 3 gün önce Sakarya Akyazı'daki evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu! Elmas Hanım'ın isyanı! 13 Eylül günü Uşak'ta kaybolduktan sonra en son Yasin Diker ile görülen Cansu nerede?