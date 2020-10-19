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    • 19.10.2020 10:22
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Soner ve Murat bulundu mu? Garip bir infaz listesi, firari bir şüpheli...

    'da bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Gecenin bir vakti kayıplara karıştı 7.5 aydır bir iz alınamadı. Kafatası ve kemik parçaları Akile Ay'a mı ait? 40 yaşındaki Saliha Çalışkan'a ne oldu? 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner, garip bir infaz listesi, bir suç makinesi, firari bir şüpheli... Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    canlı yayınında bugün, (19 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? 2 buçuk yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında iki erkek! Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? 2.5 yıldır haber alınmayan bir kadın, şüphelerin odağında iki isim, beklenmedik bir ihbar! Öldürülüp gömüldü mü? Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında!

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    55 yaşında 5 çocuk annesi, 7 buçuk aydır kayıp! Kafatası ve kemikler ona mı ait? Hedef şaşırtma mı, hezeyan mı?Akile Ay'a ne oldu? 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner, garip bir infaz listesi, bir suç makinesi, firari bir şüpheli... Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı'da! Sirkeci Tren Garı'na terk edilmiş 43 aylık bir bebek, 32 yıldır süren bir öykü, bitmeyen hasret. Şükran Sakin için mucize gerçek olacak mı? Biri 13, diğeri ise 17 yaşında. Endişeli aileler korku dolu bekleyişi! Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı'da!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Soner ve Murat bulundu mu? Garip bir infaz listesi, firari bir şüpheli...