Müge Anlı canlı yayınında bugün, (19 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? 2 buçuk yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında iki erkek! Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? 2.5 yıldır haber alınmayan bir kadın, şüphelerin odağında iki isim, beklenmedik bir ihbar! Öldürülüp gömüldü mü? Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında!

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55 yaşında 5 çocuk annesi, 7 buçuk aydır kayıp! Kafatası ve kemikler ona mı ait? Hedef şaşırtma mı, hezeyan mı?Akile Ay'a ne oldu? 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner, garip bir infaz listesi, bir suç makinesi, firari bir şüpheli... Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı'da! Sirkeci Tren Garı'na terk edilmiş 43 aylık bir bebek, 32 yıldır süren bir öykü, bitmeyen hasret. Şükran Sakin için mucize gerçek olacak mı? Biri 13, diğeri ise 17 yaşında. Endişeli aileler korku dolu bekleyişi! Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı'da!