Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına, yine başına olmadık işler açan yeğeni Alparslan koştu. Alparslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler, dünürleri olan Façalı ailesiyle de aralarını açtı. Reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak isçin harekete geçti.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ATV'nin 6 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi EDHO 168. yeni bölümde neler olacak? İşte EDHO fragman ve yeni bölümde yaşanacaklar...

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.

Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM (167) ATV İZLE - TIKLA