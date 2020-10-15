Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Aydın Didim'de kaybolmuştu, kaçırıldığı düşünülüyordu ve hayatından endişe ediliyordu. Emekli hemşire Hatice Tusu'dan son dakika gelişmesi! Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Hatice Tusu'nun katili kim?

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Seyahata çıkacaktı, kayıplara karıştı. Yakınları hayatından endişe ediyordu, Balkondan eve giren eski sevgili... 2 çocuk annesi Hatıce Tusu Aydın2ın Didim ilçesinde yaşıyordu. Emekli hemşire kadın 10 Ekim 2020 tarihinde kayıplara karıştı, iki oğlu Müge Anlı'dan yardım istedi. Ankara'ya gitmek isteyen emekli hemşire Hatice Tusu2nun oğulları, kayıp annelerinin aracını şüpheli bir şekilde buldu. Görkem Öner balkondan girmeye çalışan bir kişi ile ilgili daha önce şikayetçi olduklarını Müge Anlı canlı yayınında aktarmıştı. Son olarak 1 yıl önce birlikteliği olan ve 4 gündür haber alınamayan Hatice Tusu neden öldürüldü?

92 yaşındaki Gülsüm Çınar, iki kızı ve damadı cinayetle suçlandı. Antalya'daki mahkemeden canlı yayın Müge Anlı'da! Kayıp bir kadın, şüphelerin odağında iki erkek, birbirini suçlayan taraflar... İki çocuk annesi Saliha Çalışkan'a ne oldu? Trabzon'dan İstanbul'a geldi, endişeli bir baba... 15 yaşındaki kızın kaybıyla ilgili önemli gelişme...