ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Kafatası ve kemikler Akile Ay'a mı ait?

Müge Anlı'da bugün, (16 Ekim 2020 Cuma ) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Gecenin bir vakti kayıplara karıştı 7.5 aydır bir iz alınamadı. Kafatası ve kemik parçaları Akile Ay'a mı ait? Akile Ay'ın yerini söyleyebileceğini ifade eden Ahmet Zeybek, Müge Anlı canlı yayınında

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27 aydır kayıp bir kadın! Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle görüştü? Birbirini sulayan taraflar. 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan olayında son durum ne? Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? 2.5 yıldır haber alınmayan bir kadın, şüphelerin odağında iki isim, beklenmedik bir ihbar! Öldürülüp gömüldü mü? 40 yaşındaki Saliha Çalışkan'a ne oldu?