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Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölümünden 131 gün sonra ilk kez ifade vermeye giden acılı anne ve baba, Ümitcan Uygun'dan bir kez daha şikayetçi oldu. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada yaşanan son gelişme ise, olayda baş şüpheli olan erkek arkadaş Ümit Can Uygun'un, Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajların ortaya çıkması... Peki, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf eden mesajları kim yazdı?

13.10.2020 12:22 - Son Güncelleme: 13.10.2020 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





