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Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölümünden 131 gün sonra ilk kez ifade vermeye giden acılı anne ve baba, Ümitcan Uygun'dan bir kez daha şikayetçi oldu. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada yaşanan son gelişme ise, olayda baş şüpheli olan erkek arkadaş Ümit Can Uygun'un, Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajların ortaya çıkması... Peki, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf eden mesajları kim yazdı?

13.10.2020 12:22 - Son Güncelleme: 13.10.2020 12:31
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Aleyna Çakır'ın ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın esrarengiz ölümü ve ardında yaşananlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

Atv habere konuşan baba Mehmet Esen ile anne Sema Esen, Aleyna'nın ölümünden 131 gün sonra ilk kez ifade vermeye emniyete gittiklerini söylediler.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

Emniyette Ümitcan Uygun'dan şikayetçi olduklarını ifade eden acılı anne ve babanın kızları Aleyna Çakır hakkındaki sözleri yürekleri dağladı.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

131 GÜN SONRA İFADE VERDİLER

Aleyna'nın babası Mehmet Esen ifade vermelerinin ardından, "Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi." ifadelerini kullanırken anne Sema Esen, "Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o." dedi.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır nasıl öldü? 131. günde Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı!

Aleyna'nın Babası "İnşallah adalet yerini bulacak." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi "Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı. Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor." ifadelerine yer verdi.

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