Atv canlı yayınında bugün, (15 Ekim 2020 Perşembe) Esra Erol'da programında neler oluyor? DNA testi sonucu açıklanıyor! Son dakika Esra Erol DNA testi sonucuna göre Aslan Sarıcan, Ayşenur'un babası mı? 12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bir mucizeyi daha gerçekleştirecek mi?

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Osmaniye'den kaybolan Tuğba nerede? Tarhanayı hazırladı, çayı demledi ve bir anda kayboldu. Tuğba ile ilgili annesi Ayşe Hanım'ın büyük şüphesi! Kayıp Tuğba'yla ilgili son dakika gelişmesi Esra Erol'da canlı yayınında! Kayıp Cansu en son kimin yanında görüldü? Beraber nereye gittiler? O ismi duyduğunuzda şok olacaksınız!