Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.10.2020 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 16:09
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN İZLE! DNA testi sonucu bugün açıklanıyor! Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı?

    Atv canlı yayınında bugün, (15 Ekim 2020 Perşembe) 'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Kayıp Tuğba'yla ilgili son dakika gelişmesi! Kayıp Cansu en son kimin yanında görüldü? DNA testi sonucu ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Atv canlı yayınında bugün, (15 Ekim 2020 Perşembe) 'da programında neler oluyor? DNA testi sonucu açıklanıyor! DNA testi sonucuna göre Aslan Sarıcan, Ayşenur'un babası mı? 12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bir mucizeyi daha gerçekleştirecek mi?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Osmaniye'den kaybolan Tuğba nerede? Tarhanayı hazırladı, çayı demledi ve bir anda kayboldu. Tuğba ile ilgili annesi Ayşe Hanım'ın büyük şüphesi! Kayıp Tuğba'yla ilgili son dakika gelişmesi Esra Erol'da canlı yayınında! Kayıp Cansu en son kimin yanında görüldü? Beraber nereye gittiler? O ismi duyduğunuzda şok olacaksınız!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! DNA testi sonucu bugün açıklanıyor! Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı?