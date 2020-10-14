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Gözler DNA testine çevrildi: Esra Erol'da biyolojik ailesine bulan Ayşenur Coşkun şimdi de babasını arıyor
Gözler DNA testine çevrildi: Esra Erol'da biyolojik ailesine bulan Ayşenur Coşkun şimdi de babasını arıyor
18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında kavuştu. Esra Erol'un çabalarıyla önce ağabeyini bulan Coşkun, daha sonra annesine kavuştu. Esra Erol'da programında babasını da bulmak istediğini söyleyen Ayşenur Coşkun, babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan ile buluştu. Ayşenur Coşkun'un babasının Aslan Sarıcan olup olmadığı DNA sonucu ile ortaya çıkacak. İşte detaylar...
14.10.2020 22:49
- Son Güncelleme: 14.10.2020 22:59
Esra Erol'un programında farklı bir aile dramı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
18 yaşında genç bir kız, daha 1 günlükken çocuk esirgeme yurdunda hayata yolculuğu başladı. 18 yaşına geldiğinde ise Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı.
Kardeş hasreti çektiğini belirten genç kızın bir de 27 yaşında bir ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki ağabey'in ise anlattıkları herkesi şoke etti. "ben ayşenur gibi şanslı bir çocuk olmadım en azından o bir aile ortamında büyümüş ben 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdundaydım" dedi.
İki genç, Esra Erol sayesinde annelerine kavuştu. Annenin durumu ise içler acısıydı. %80 engelli olan anne Nilgül Hanım hayatı boyunca hep zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.
İddiaların odağındaki bir diğer isim ise Nilgün hanımın Ayşenur Coşkun'un babası olduğunu iddia ettiği kişi Aslan Sarıcanı Esra Erol kısa süre içinde bularak canlı yayına getirdi.
Biyolojik anne Nilgül hanımın iddia ettiği Aslan Sarıcan tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için stüdyoya geldi.
Şimdi ise bütün gözler Esra Erol'un DNA testi sonucunu açıklamasında.