12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.
Esra Erol, dün (13 Ekim Salı) yayınlanan programında Türk Kızılay ile birlikte eğitim yardım kampanyası başlattı. Erol, Türk Kızılay'ın başlattığı "Uzaktan Eğitime Yakın Destek Kampanyası" için seyircisine çağrıda bulundu. Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası için izleyicilerinden "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek diyerek yardım istedi."
Kampanya için yayına konuk olan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın ESRA yazıp 2868'e SMS atmasıyla başladı. Ercan Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi.
Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri ise sms yağmuruna başladı, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 Bin TL toplandı.