Esra Erol'dan eğitime destek! "Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım. Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek olmak için sms kampanyası başlatıyoruz. kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak. İhtiyaç sahipleri sadece öğrencinin kayıtlı olduğu okula müracaat etmelidir. Taleplerin değerlendirilmesi milli eğitim bakanlığı tarafından yapılacaktır. Kampanyaya destek vermek isteyen herkes 'ESRA' yazıp 2868'e 1 sms atarak 10 TL bağışta bulunabilir."