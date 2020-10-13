Esra Erol'dan eğitime destek! "Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım. Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek olmak için sms kampanyası başlatıyoruz. kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak. İhtiyaç sahipleri sadece öğrencinin kayıtlı olduğu okula müracaat etmelidir. Taleplerin değerlendirilmesi milli eğitim bakanlığı tarafından yapılacaktır. Kampanyaya destek vermek isteyen herkes 'ESRA' yazıp 2868'e 1 sms atarak 10 TL bağışta bulunabilir."
"Türk Kızılayı var, biz varız, siz de varsınız. Çocuklarımız eğitime ulaşsın." diyen başarılı sunucu Esra Erol'un bugünlü programında neler oluyor? Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Esra Erol'da stüdyosunda...
Ayşenur'un, ağabeyi Emrah ve annesi Nilgül hanımla baş başa geçirdiği o anları sakın kaçırmayın! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Bir mucize daha gerçek olacak mı? Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Son dakika gelişmesi Esra Erol'da... Mustafa ile Nazile'nin son kararı ne olacak? Nazile eve dönecek mi?
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