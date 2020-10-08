Canlı yayında Esra Erol ile konuşan Eda Şahin kameralara nasıl yakalandı? O an yanında kim vardı? Türkiye bu görüntüleri konuşacak, tüm gerçekler bu görüntülerle ortaya çıkacak. Atv canlı yayınında bugün, (8 Ekim 2020 Perşembe) Esra Erol'da programında neler oluyor?

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"Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye kocam Ömer, Feruze'yi babası ile evlendirdi' dedi herkes şoke oldu. Ömer stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde!

"20 yıllık eşim 12 yıldır farklı kadınlarla aldatıyor, çocuklarımın velayetini alıp boşanmak istiyorum" diyen Hatice Hanım'dan şok iddialar!

13 Haziran'da kocam Mehmet Akyol 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor. Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Ebru'nun eşi Mehmet Akyol canlı yayında olacak! Karı-koca bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek!

Hiç görmediği biyolojik ailesini arayan Ayşenur'un hikayesi yürekleri dağlayacak! Ayşenur'un hayatı filmlere konu olacak! 7 Eylül sabahı karısı Nazile bir anda ortadan kayboldu! 28 yıllık karısının ardından gözyaşlarına boğulan Mustafa beyin feryadı!