Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.10.2020 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2020 16:35
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN İZLE! Eda Şahin kameralara nasıl yakalandı?

    Atv canlı yayınında bugün, (8 Ekim 2020 Perşembe) 'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Canlı yayında ile konuşan Eda Şahin kameralara nasıl yakalandı? O an yanında kim vardı? Türkiye bu görüntüleri konuşacak, tüm gerçekler bu görüntülerle ortaya çıkacak. Atv canlı yayınında bugün, (8 Ekim 2020 Perşembe) Esra Erol'da programında neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye kocam Ömer, Feruze'yi babası ile evlendirdi' dedi herkes şoke oldu. Ömer stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde!

    "20 yıllık eşim 12 yıldır farklı kadınlarla aldatıyor, çocuklarımın velayetini alıp boşanmak istiyorum" diyen Hatice Hanım'dan şok iddialar!

    13 Haziran'da kocam Mehmet Akyol 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor. Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Ebru'nun eşi Mehmet Akyol canlı yayında olacak! Karı-koca bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek!

    Hiç görmediği biyolojik ailesini arayan Ayşenur'un hikayesi yürekleri dağlayacak! Ayşenur'un hayatı filmlere konu olacak! 7 Eylül sabahı karısı Nazile bir anda ortadan kayboldu! 28 yıllık karısının ardından gözyaşlarına boğulan Mustafa beyin feryadı!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Eda Şahin kameralara nasıl yakalandı?