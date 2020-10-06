Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

'Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor' diyen Meryem, Feruze'nin sınır dışı edilmemesi için Ömer'in Feruze'yi babasıyla evlendirdiğini iddia etti, yer yerinden oynadı! İddiaların hedefindeki Ömer canlı yayında!

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Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor?

6 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; eski kocası Mehmet Akyol velayeti Ebru'da olan 2 yaşındaki çocuğu 4 aydır kaçırmaya devam ediyor! Bugün hesaplaşma vakti! Ebru kocası Mehmet ve kocasının ailesiyle canlı yayında karşı karşıya gelecek!

Belçika'ya dönen Semra Esra Erol'a hangi mesajı yolladı? 2 yaşındaki evladını da bırakıp 13 Eylül'de ortadan kaybolan 22 yaşındaki Cansu Çakın nerede? %50 zihinsel engelli epilepsi hastası Eda 26 Eylül'de ortadan kayboldu! Cansu ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphe! 20 yıllık eşi Nurgül %88 zihinsel engelli kızını odaya kilitledi, ardından ortadan kayboldu! Kayıp Nurgül nerede? Sır dolu kaçışın herkesi şoke edecek detayı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...