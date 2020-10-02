Esra Erol olmasa her şey düzelecek mi?

Aile kurumuna mı üzülürsünüz, kadının pişkinliğine mi isyan edersiniz...

Kocasını aldattığı adam ve çocuğun gerçek babası, komşularıymış. Beraber çektirdikleri fotoğraflardaki riyakârlığa mı delirirsiniz...

Hepsinin günahı boynuna.

Böyle durumlarda en çok, yarın öbür gün büyüdüğünde bütün bunları okuyup izleyecek çocuk için kahroluyorum ben.

Fakat o da ne? Sabah bir uyandık ki sosyal medya çalkalanıyor:

#esraerolkaldırılsın

#atvkapatılsın

Yok artık, oldu olacak televizyonculuk yasaklansın...

Bu arada kimsenin reytingi bol rakibi hakkındaki böyle bir kampanya karşısında el ovuşturmadığını ümit ediyorum.

Soru şu: Esra Erol mu, program mı, kanal mı yoksa oraya çıkan insanlar mı ahlaksız?

Hangisi sebep, hangisi sonuç? Sanki bu program olmasa bu olup bitenler yaşanmamış mı olacak?

Cem Yılmaz da şikâyet etmiyor muydu: "Bize marjinal diyenler, sabah programlarını izlemiyor mu?"