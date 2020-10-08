Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 8 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında, 27 aydır kayıp olan Saliha Çalışkan olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Genç kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken kayıp Çalışkan'ın ailesi genç kadının esrarengiz olayında eşi Tuncay Bey'in parmağı olabileceğini iddia ediyor. Kayıp Saliha'nın en son görüştüğü isim ise flaş iddialarda bulundu. İşte Müge Anlı Saliha Çalışkan olayından son dakika gelişmeleri…

SALİHA ÇALIŞKAN OLAYINDA FLAŞ İDDİA!

2018 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde halı dokuma ipi almak üzere ikamet ettiği evinden ayrılan Saliha Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. İki seneden fazla süredir kendisinden herhangi bir haber alınamayan genç kadının 2. Eşi olan Tuncay Bey'den boşanma aşamasında olduğu öğrenildi…