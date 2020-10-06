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Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Duygu Acarsoy'un Masterchef'ten ayrılma nedeni: Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama...
Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Duygu Acarsoy'un Masterchef'ten ayrılma nedeni: Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama...
Dobra konuşmaları ve kendine, yemeklerine olan güveni ile dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Duygu Acarsoy, MasterChef'in pazar günü ekrana gelen eleme bölümünde yemeğine bilerek bol tuz atıp yarışmadan çekildi. MasterChef Türkiye'de yaptığı itiraflarla damga vuran Duygu Acarsoy, elemenin ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İşte Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Duygu Acarsoy'un Masterchef'ten ayrılma nedeni...
06.10.2020 11:51
- Son Güncelleme: 06.10.2020 12:05
MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ilk evliliğinde eşinden şiddet gördüğünü anlatan Duygu Acarsoy, şimdiki nişanlısı tarafından da aldatıldığını anlatarak herkesi şaşkına çevirdi.
16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkyie yarışmasında bu hafta eleme potasına giden mavi takımdan dört, kırmızı takımdan iki yarışmacısı olmuştu. Final eleme oyununa giden Sefa, Didem ve Duygu, Danilo şefin özel tarifi olan "Balık Ekmek" yemeğini yapmaya çalıştı.
Deniz ürünlerinde oldukça başarılı olan Duygu bu kez yemeğini eksik yaptı. Şefler tadım sırasında Duygu'ya oldukça sinirlendi. Üç yarışmacının tabağını da tadan şefler kendi aralarında toplantı yaptı.
Somer şef 'Kasıtlı ve ya bilerek yemeğinde hata yapan var mı?' diye sordu. 'Bilerek ve isteyerek bugün kötü tabak çıkardım' diyen Duygu Acarsoy çok konuşulacak bir itiraf da bulundu.
Duygu için konuşan Mehmet şef 'ciddi olarak sabote edilmiş bir tabak, bu seviyede bir yarışmacının böyle bir hata yapacağına inanmıyorum' ifadelerini kullandı.