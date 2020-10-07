"Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye kocam Ömer, Feruze'yi babası ile evlendirdi' dedi herkes şoke oldu. Programa katılan Meryem Tarım, 6 yıldır evli olduğu eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocuklarıyla kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek Esra Erol vev ekibinden yardım talebinde bulundu.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

Tarım'ın iddiasına göre, eşi Ömer Tarım, 3 yıldır birlikte yaşadığı yabancı uyruklu F.T. ile birlikte yaşıyor. Eşinin yabancı uyruklu kadınla kendi babasını nikah kıydırarak sınır dışı edilmesini engellediğini iddia eden kadın şunları söyledi:

"Kayınpederim de o evde onlarla yaşıyordu. Sonra bunlar Konya'dan Denizli'ye kaçıp 5-6 ay orada kaldılar. Bu esnada eşim ısrar etmeme rağmen benimle boşanmadı ve sevgilisi sınır dışı edilmesin diye öz babasına resmi nikah kıydırdı. Yabancı uyruklu F.T.'nin resmi nikahı kayınpederimin üstünde dini nikahı ise eşi Ömer Tarım'ın üstünde. Hatta kadın şu an eşimden 3 buçuk aylık hamile. Evleri benim yolumun güzargahında. Ben oradan geçerken eşimin arabasını evin önünde görünce içim yanıyor. Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi. Ben hep onların evine gidip huzur vermedim."