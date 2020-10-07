Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.10.2020 16:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 16:43
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN ! 'Kocam, sevgilisini babası ile evlendirdi' diyen Meryem Tarım'dan şok sözler

    Atv canlı yayınında bugün, (7 Ekim 2020 Çarşamba) Esra Erol'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. ‘Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor’ diyen Meryem, Feruze’nin sınır dışı edilmemesi için Ömer’in Feruze’yi babasıyla evlendirdiğini iddia etti, ortalık karıştı. İddiaların hedefindeki Ömer Tarım, Esra Erol'da canlı yayında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    "Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye kocam Ömer, Feruze'yi babası ile evlendirdi' dedi herkes şoke oldu. Programa katılan Meryem Tarım, 6 yıldır evli olduğu eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocuklarıyla kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek Esra Erol vev ekibinden yardım talebinde bulundu.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Tarım'ın iddiasına göre, eşi Ömer Tarım, 3 yıldır birlikte yaşadığı yabancı uyruklu F.T. ile birlikte yaşıyor. Eşinin yabancı uyruklu kadınla kendi babasını nikah kıydırarak sınır dışı edilmesini engellediğini iddia eden kadın şunları söyledi:

    "Kayınpederim de o evde onlarla yaşıyordu. Sonra bunlar Konya'dan Denizli'ye kaçıp 5-6 ay orada kaldılar. Bu esnada eşim ısrar etmeme rağmen benimle boşanmadı ve sevgilisi sınır dışı edilmesin diye öz babasına resmi nikah kıydırdı. Yabancı uyruklu F.T.'nin resmi nikahı kayınpederimin üstünde dini nikahı ise eşi Ömer Tarım'ın üstünde. Hatta kadın şu an eşimden 3 buçuk aylık hamile. Evleri benim yolumun güzargahında. Ben oradan geçerken eşimin arabasını evin önünde görünce içim yanıyor. Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi. Ben hep onların evine gidip huzur vermedim."

    20 yıllık karısı Nurgül Şahin, zihinsel engelli kızının üzerine kapıyı kilitleyerek ortadan kayboldu. Kayıp Nurgül ile ilgili son dakika gelişmesi Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    13 Haziran'da kocam Mehmet Akyol 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor. Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma!

    "20 yıllık eşim 12 yıldır farklı kadınlarla aldatıyor, çocuklarımın velayetini alıp boşanmak istiyorum" diyen Hatice Hanım'ın isyanı! 2 yaşındaki evladını da bırakıp 13 Eylül'de ortadan kaybolan 22 yaşındaki Cansu Çakın nerede?
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 'Kocam, sevgilisini babası ile evlendirdi' diyen Meryem Tarım'dan şok sözler