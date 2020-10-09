27 aydır kayıp bir kadın! Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle görüştü? Birbirini sulayan taraflar. 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan olayında son durum ne? Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Olan binlerce lirasına oldu. 19 yaşındaki Sabri Gezer'in dolandırılma iddiası