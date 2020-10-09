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    • 09.10.2020 10:11
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    CANLI YAYIN İZLE! Kendisi kayboldu banka kartı kullanılmaya devam etti! Saliha Çalışkan nerede?

     canlı yayınında bugün, (9 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? 27 aydır kayıp bir kadın! Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle görüştü? Birbirini sulayan taraflar. 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan olayında son durum ne? Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı canlı yayınında!

    27 aydır kayıp bir kadın! Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle görüştü? Birbirini sulayan taraflar. 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan olayında son durum ne? Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? Hepsi ve daha fazlası canlı yayınında!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Kendisi kayboldu banka kartı kullanılmaya devam etti! Saliha Çalışkan nerede?