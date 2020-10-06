Betty buldu, olayın seyri değişti. İşte o kafatası ve Türkiye'nin merak ettiği Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler... Kaza mı cinayet mi? Ne karar çıktı? Mehmet Ali Koran'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi Atv Müge Anlı canlı yayınında... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sora gerçeği öğrendi. 37 yıldır süren aile arayışı! Evlilik hayalleri kurdu sahte gelin kayıplara karıştı. 19 yaşındaki Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası... 3 yıldır haber alınamayan bir adam, soru işaretleri, korkunç iddialar... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında!

Müge Anlı son dakika Mehmet Ali Koran gelişmesini aktardı. Bodrum'da 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 7 ay sonra bölgede bulunan insan kafatasını inceleyen ekipler ve DNA testi sonuçlarının tamamlanması ile kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit etti. Cinayetten şüphelenen polis ekipleri Koran'ın 4 yakın arkadaşını gözaltına aldı. Müge Anlı Atv canlı yayınında Mehmet Ali Koran'la ilgili yaşanan sıcak gelişmeyi anne Bedevi Koran ile paylaştı. Gözü yaşlı anne oğlunun acısı ile yıkıldı. Peki Mehmet Ali Koran cinayete mi kurban gitti? Mehmet Ali Koran'ı kim öldürdü? Son dakika gelişmesine göre Mehmet Ali Koran soruşturmasında ev arkadaşı cinayet şüphesi ile tutuklandı. İşte anne Bedevi Koran'ın şüpheleri ve Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili bilgiler...