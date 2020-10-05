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    • 05.10.2020 17:11
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    ATV İZLE! 'Evlilik vaadiyle dolandırıldım, bir ekmeğe muhtacım' diyen Durmuş Gökçeli'den şok iddialar

    Atv canlı yayınında bugün, (5 Ekim 2020 Pazartesi) Esra Erol'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık, akılalmaz iddialar, annelerin isyanı ve daha fazlası bugün Esra Erol'da canlı yayınına konu oluyor.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında bugün, (5 Ekim 2020 Pazartesi) Esra Erol'da programında neler yaşanıyor? Esra Erol yüzlerce insanı sevdikleriyle kavuşturdu. Türkiye o anları izlerken kimi zaman sevinç kimi zaman ise hüzünden gözyaşlarına boğuldu. Peki Esra Erol'un bugünkü programında neler oluyor?

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Türkiye aşıkların vedasını izledi. Semra Belçika'dan Esra Erol'a hangi mesajı yolladı? O anlar Atv canlı yayınında! Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye Feruze'yi öyle bir isimle evlendirdi ki ben bile inanamadım" diyen Meryem Hanım'ın akılalmaz iddiası herkesi şoke edecek!

    2 yaşındaki evladını da bırakıp ortadan kayboldu. 13 Eylül'den bu yana kayıp olan 23 yaşındaki Cansu Çakın nerede? Eski eşi Mehmet Akyol'un velayeti kendisinde olan 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdığını ve 4 aydır haber alamadığını iddia eden bir annenin isyanı!

    Evlilik vaadiyle dolandırıldım. Şimdi 82 yaşındaki annemle yaşam mücadelesi veriyorum, bir ekmeğe muhtacım." diyen Durmuş Bey'in şoke eden iddiaları: 33 yaşındaki Gülçin tarafından evlilik vaadiyle yüz binlerce lira dolandırıldım.
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE! 'Evlilik vaadiyle dolandırıldım, bir ekmeğe muhtacım' diyen Durmuş Gökçeli'den şok iddialar