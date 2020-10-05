Atv canlı yayınında bugün, (5 Ekim 2020 Pazartesi) Esra Erol'da programında neler yaşanıyor? Esra Erol yüzlerce insanı sevdikleriyle kavuşturdu. Türkiye o anları izlerken kimi zaman sevinç kimi zaman ise hüzünden gözyaşlarına boğuldu. Peki Esra Erol'un bugünkü programında neler oluyor?
Türkiye aşıkların vedasını izledi. Semra Belçika'dan Esra Erol'a hangi mesajı yolladı? O anlar Atv canlı yayınında! Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye Feruze'yi öyle bir isimle evlendirdi ki ben bile inanamadım" diyen Meryem Hanım'ın akılalmaz iddiası herkesi şoke edecek!
2 yaşındaki evladını da bırakıp ortadan kayboldu. 13 Eylül'den bu yana kayıp olan 23 yaşındaki Cansu Çakın nerede? Eski eşi Mehmet Akyol'un velayeti kendisinde olan 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdığını ve 4 aydır haber alamadığını iddia eden bir annenin isyanı!
Evlilik vaadiyle dolandırıldım. Şimdi 82 yaşındaki annemle yaşam mücadelesi veriyorum, bir ekmeğe muhtacım." diyen Durmuş Bey'in şoke eden iddiaları: 33 yaşındaki Gülçin tarafından evlilik vaadiyle yüz binlerce lira dolandırıldım.