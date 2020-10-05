Türkiye aşıkların vedasını izledi. Semra Belçika'dan Esra Erol'a hangi mesajı yolladı? O anlar Atv canlı yayınında! Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor. Sınır dışı edilmesin diye Feruze'yi öyle bir isimle evlendirdi ki ben bile inanamadım" diyen Meryem Hanım'ın akılalmaz iddiası herkesi şoke edecek!