Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz yasak aşk kurbanı mı oldu? Müge Anlı'da son dakika gelişmesi...

İlişki yaşadıkları iddia edilen Şehriye Kiraz ve Şükrü bey bu iddiaları kesin bir dille yalanlasa da bazı olaylar kafalarda soru işaretleri yarattı. Şükrü beyin sık sık yemek yeme bahanesiyle Şehriye hanımın evine girip çıkması, Şehriye hanımın Şükrü beyin fabrikasına süt götürmesi, psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullanan ve bu ilaçların etkisiyle fiziksel güç gerektiren bir işte çalışması pek de mümkün olmayan Hasan'ın fabrikada işe alınması gibi detaylar, bu dedikodulara kaynak olarak gösteriliyor. 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Hasan Kiraz'ın da bu yasak aşka şahit olmuş olabileceği gündeme geldi.