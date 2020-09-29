Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz yasak aşk kurbanı mı oldu? Müge Anlı'da son dakika gelişmesi...
Müge Anlı, 3 yıl önce Muğla Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz'ı arıyor... Yıllar önce işten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisine bir daha ulaşılamayan Hasan Kiraz'ın başına ne geldiği, ölü mü sağ mı olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Peki Hasan Kiraz'a ne oldu? Hasan Kiraz Yasak Aşk Kurbanı mı Oldu? Hasan Kiraz Para İçin Mi Öldürüldü? İşte Müge Anlı 29 Eylül son bölümde yaşananlar.
HASAN KİRAZ ANNESİ ŞEHRİYE VE YAĞCI ŞÜKRÜ'NÜN İLİŞKİSİNE Mİ ŞAHİT OLDU?
3 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın annesi ve Zeytinyağı fabrikası sahibi Şükrü bey'in arasında bir yasak aşk yaşandığı iddiaları, olayın seyrini bir anda değiştirdi. Hasan Kiraz'ın dedesi Hüseyin Kiraz, köyde bu tarz bir dedikodu yayıldığını söyledi.
İlişki yaşadıkları iddia edilen Şehriye Kiraz ve Şükrü bey bu iddiaları kesin bir dille yalanlasa da bazı olaylar kafalarda soru işaretleri yarattı. Şükrü beyin sık sık yemek yeme bahanesiyle Şehriye hanımın evine girip çıkması, Şehriye hanımın Şükrü beyin fabrikasına süt götürmesi, psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullanan ve bu ilaçların etkisiyle fiziksel güç gerektiren bir işte çalışması pek de mümkün olmayan Hasan'ın fabrikada işe alınması gibi detaylar, bu dedikodulara kaynak olarak gösteriliyor. 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Hasan Kiraz'ın da bu yasak aşka şahit olmuş olabileceği gündeme geldi.