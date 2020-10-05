Müge Anlı'da son dakika Mehmet Ali Koran gelişmesi! DNA sonuçları çıktı! "Bulunan kafatasının iç bölgesinde..."
Müge Anlı son dakika Mehmet Ali Koran gelişmesini aktardı. Bodrum'da 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 7 ay sonra bölgede bulunan insan kafatasını inceleyen ekipler ve DNA testi sonuçlarının tamamlanması ile kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit etti. Cinayetten şüphelenen polis ekipleri Koran'ın 4 yakın arkadaşını gözaltına aldı. Müge Anlı Atv canlı yayınında Mehmet Ali Koran'la ilgili yaşanan sıcak gelişmeyi anne Bedevi Koran ile paylaştı. Gözü yaşlı anne oğlunun acısı ile yıkıldı. Peki Mehmet Ali Koran cinayete mi kurban gitti? Mehmet Ali Koran'ı kim öldürdü? İşte anne Bedevi Koran'ın şüpheleri ve Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili bilgiler...
Muğla'da iki ay önce çalıştığı tersanede köpekler tarafından bulunan bir kafatasının, yaklaşık 1 senedir kayıp olan boya ustası Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Koran'ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Müge Anlı'ya çıkan anne bedevi, Atv canlı yayınında oğlunun öldüğü gerçeği ile yüzleşti. Müge Anlı, Mehmet Ali Koran'la ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.
DNA TESTİ SONUÇLARI GELDİ: KAFATASININ İÇİNDE...
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. DNA raporu sonucunda kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre kafatasının iç bölgesinde yosunlaşma ve kurt var...