Müge Anlı'da son dakika Mehmet Ali Koran gelişmesi! DNA sonuçları çıktı! "Bulunan kafatasının iç bölgesinde..."

DNA TESTİ SONUÇLARI GELDİ: KAFATASININ İÇİNDE...

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. DNA raporu sonucunda kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre kafatasının iç bölgesinde yosunlaşma ve kurt var...