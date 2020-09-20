Müge Anlı çocukluk fotoğraflarıyla hayran bıraktı! 'O zamanlardan belliymiş güzelliği'

Hafta içi her gün milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, çocukluk fotoğraflarıyla sosyal medya gündeminde. Müge Anlı, kişiliğinden yaptığı işe Türkiye'nin sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim. 46 yaşındaki Anlı hayranları, işindeki başarısı kadar dobra kişiliği, duyarlı tavırları ve yıllar önceki fotoğrafları ile de sosyal medyada onu çok konuşuyor.