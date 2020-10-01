Müge Anlı'da vahşi cinayeti itiraf eden Hikmet Yalçınkaya'ya müebbet hapis! Testereyle parçalara ayırıp sobada 6 saat yaktı
Müge Anlı'nın, 'Bugüne kadar duyduğum en vahşi cinayet!' olarak değerlendirdiği 55 yaşındaki Feride Ercan cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Tek şüpheli olarak Müge Anlı'ya çıkan ve çelişkili ifadeler veren Hikmet Yalçınkaya, emniyet güçleri tarafından sorguya alınmıştı. Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın cinayete kurban gittiği ise sorguda gelen ifade sonrası ortaya çıktı. Feride Ercan'ı öldürdüğünü itiraf eden Hikmet Yalçınkaya, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Vahşi cinayetin kan donduran detayları Türkiye gündeminde günlerce yerini almıştı...
Kırıkkale'de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan'ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise ardından Müge Anlı'ya başvurdu. Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı Hikmet Yalçınkaya'dan şüphelendiklerini söyledi.
Müge Anlı ve ekibi ise Feride Ercan'ı ararken her gün bir yeni skandal ortaya çıktı. Sosyal medyadan sürekli erkeklerle tanışıp buluşan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın sevgililerinden biri olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Hikmet Yalçınkaya stüdyoda canlı yayına katıldı. Verdiği çelişkili ifadelerin ardından sorguya alınan Hikmet Yalçınkaya, kasten adam öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
CİNAYET İTİRAFI NASIL GELDİ?
Müge Anlı, bahsi geçen Hikmet Yalçınkaya'yı stüdyosunda konuk ettikten sonra, Feride Ercan'ın kaybolduğu günle ilgili çelişkili açıklamalar yapan ve köşeye sıkışan Hikmet Yalçınkaya, daha fazla dayanamayarak Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'ne giderek cinayeti itiraf etti.
ÖNCE TESTEREYLE KESTİ SONRA SOBADA YAKTI!
Vahşi cinayetin ayrıntılarını Müge Anlı, aktardı. Hikmet Yalçınkaya, Feride Ercan'ı öldürdükten sonra babasının Ankara Karapürçekler Tatlar Köyü'ndeki evine götürüp, burada testere ile kestikten sonra, 10 parçaya ayırdığı cesedi 6 saat boyunca sobada yaktığı ortaya çıktı.