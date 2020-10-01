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Müge Anlı'da vahşi cinayeti itiraf eden Hikmet Yalçınkaya'ya müebbet hapis! Testereyle parçalara ayırıp sobada 6 saat yaktı

Müge Anlı'nın, 'Bugüne kadar duyduğum en vahşi cinayet!' olarak değerlendirdiği 55 yaşındaki Feride Ercan cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Tek şüpheli olarak Müge Anlı'ya çıkan ve çelişkili ifadeler veren Hikmet Yalçınkaya, emniyet güçleri tarafından sorguya alınmıştı. Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın cinayete kurban gittiği ise sorguda gelen ifade sonrası ortaya çıktı. Feride Ercan'ı öldürdüğünü itiraf eden Hikmet Yalçınkaya, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Vahşi cinayetin kan donduran detayları Türkiye gündeminde günlerce yerini almıştı...

01.10.2020 12:29 - Son Güncelleme: 01.10.2020 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





