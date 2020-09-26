Esra Erol'da Türkiye'yi hayrete düşüren olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın havalara uçtu
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da hem stüdyodakileri hem de tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat Karakuş'un şüphelendiği kişi ise karşı komşusu Cengiz Bey'di. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Canlı yayına çıkan Esra'nın, pişkinliği herkesi şaşkına çevirdi. Olayla ilgili yeni gelişme dün aksam yaşandı. Kendisinden 28 yaş küçük komşusunun karısıyla yasak aşk yaşayan ve hamile bırakan Cengiz K.'nın canlı yayında anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" demişti. Ancak bunun daha ötesi bir olay da yaşandı. Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, canlı yayında DNA testi sonucunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.
26.09.2020 14:31
- Son Güncelleme: 26.09.2020 14:31
TALİHSİZ ADAM DNA TESTİ İSTEDİ
Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.
DİĞER GALERİLER