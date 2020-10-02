Esra Erol yüzlerce insanı sevdikleriyle kavuşturdu. Türkiye o anları izlerken kimi zaman sevinç kimi zaman ise hüzünden gözyaşlarına boğuldu. Atv canlı yayınında bugün, (2 Ekim 2020 Cuma) Esra Erol'da programında neler yaşanıyor?Bugün veda vakti. Büyük aşıklar ilk kez veda edecek. Semra Belçika'ya gidecek Volkan İstanbul'da kalacak. Büyük veda...

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Türkiye nefesini tuttu Tolga ve Arzu yu izledi. Dün gece neler yaşandı? Tolga Arzu'yu affedecek mi? Herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Yaptıklarından pişman olan bir kadın, aylardır gözyaşı dinmeyen bir anne, aylardır süren evlat hasreti Esra Erol'da son bulacak. Arzu 8 aydır görmediği evlatlarına Esra Erol'da kavuşacak!

Karısı Zemzem evi terk etti, çocuklarının babası Halil'e kaçtı, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Zemzem'in eski kocası Halil stüdyoda!

Ali Gazi Zincirli Begül Hanım'ın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya devam ediyor. Ali Gazi'nin annesinin yaşadığı Aydın Nazilli'den canlı yayın!22 yaşındaki kızım 2 yaşındaki evladını bırakarak kayıplara karıştı diyen Sultan anne, Esra Erol'da canlı yaınında...