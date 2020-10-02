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    • 02.10.2020 16:32
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Canlı yayında büyük veda...

    Atv canlı yayınında bugün, (2 Ekim 2020 Cuma) 'da programında neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. Bugün veda vakti. Büyük aşıklar ilk kez veda edecek. Semra Belçika'ya gidecek Volkan İstanbul'da kalacak. Türkiye nefesini tuttu Tolga ve Arzu yu izledi. Dün gece neler yaşandı? Tolga Arzu'yu affedecek mi? Herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Karısı Zemzem evi terk etti, çocuklarının babası Halil'e kaçtı, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Zemzem'in eski kocası Halil Atv Esra Erol'da stüdyosunda!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    yüzlerce insanı sevdikleriyle kavuşturdu. Türkiye o anları izlerken kimi zaman sevinç kimi zaman ise hüzünden gözyaşlarına boğuldu. Atv canlı yayınında bugün, (2 Ekim 2020 Cuma) Esra Erol'da programında neler yaşanıyor?Bugün veda vakti. Büyük aşıklar ilk kez veda edecek. Semra Belçika'ya gidecek Volkan İstanbul'da kalacak. Büyük veda...

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    Türkiye nefesini tuttu Tolga ve Arzu yu izledi. Dün gece neler yaşandı? Tolga Arzu'yu affedecek mi? Herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Yaptıklarından pişman olan bir kadın, aylardır gözyaşı dinmeyen bir anne, aylardır süren evlat hasreti Esra Erol'da son bulacak. Arzu 8 aydır görmediği evlatlarına Esra Erol'da kavuşacak!

    Karısı Zemzem evi terk etti, çocuklarının babası Halil'e kaçtı, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Zemzem'in eski kocası Halil stüdyoda!

    Ali Gazi Zincirli Begül Hanım'ın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya devam ediyor. Ali Gazi'nin annesinin yaşadığı Aydın Nazilli'den canlı yayın!22 yaşındaki kızım 2 yaşındaki evladını bırakarak kayıplara karıştı diyen Sultan anne, Esra Erol'da canlı yaınında...

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Canlı yayında büyük veda...