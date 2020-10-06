Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı...

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam izleyici karşısına çıktı. Bu akşam yayınlanan bölümde ailesine düzenlenen saldırının ardından adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip ediyor. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına aldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.