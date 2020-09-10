Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri paylaşıyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Tehdit, darp, şiddet, işkence... Bir genç kızın adım adım ölüme sürüklenişi... Acı, gözyaşı, öfke! Bir annenin haykırışı, bir babanın çığlığı! 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler Müge Anlı'da! Görgü tanıkları konuştu, iş arkadaşları anlattı, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde son dakika gelişmeleri... 22 yaşında şüpheli bir genç! Yaklaşık 6 ay önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Sinem Esma Bilgin, Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu.

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Aleyna Çakır kimlikteki ismiyle Sema Esen, 21 yaşında evinde ölü olarak bulundu. Defalarca şiddet gördüğü ve sürekli tehdit edildiği öğrenilen genç kızın ölümünden 2 ay önce çekilen video görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheler, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u işaret ediyor.

Türkiye Atv canlı yayınına kilitlendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Bey'in feryadı boğazları düğümledi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı'ya çıkan acılı aile, kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Ailenin düşüncesini tetikleyen olay ise, kızları Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un Instagram'da paylaştığı video... 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, genç kızın dövülerek bayıltıldığı görülüyor. İnfial yaratan Aleyna Çakır'a şiddet videosunun ardından Aleyna Çakır'ın arkadaşı ve evine giden yardımcı kadın konuştu. Konukların, 'Kızın ağzına silah soktu', 'Bu beni öldürür abla duyarsın bir gün' sözleri sonrası iddiaların odağındaki Ümitcan Uygun canlı yayına bağlandı. Ardından gelen anne - babanın feryadı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 24 yaşındaki ismini vermek istemeyen bir izleyicinin "Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf etti" sözleri herkesi şoke etti.