Müge Anlı'yı canlı yayında gözyaşlarına boğan feryat! "Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf etti"

Temizliğe yardıme giden kadın ise bir gün Aleyna'nın evindeyken, genç kızın kendisine içini açtığını ve gördüğü şiddeti anlattığını ifade etti. Can alıcı nokta ise şu kısımdı, "Aleyna bana, 'Abla görürsün bir gün öldürür bu beni' dedi" sözleri acılı anne babayı bir kez daha gözyaşlarına boğdu.