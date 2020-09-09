Müge Anlı'yı canlı yayında gözyaşlarına boğan feryat! "Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf etti"
Türkiye Atv canlı yayınına kilitlendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Bey'in feryadı boğazları düğümledi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı'ya çıkan acılı aile, kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Ailenin düşüncesini tetikleyen olay ise, kızları Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un Instagram'da paylaştığı video... 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, genç kızın dövülerek bayıltıldığı görülüyor. İnfial yaratan Aleyna Çakır'a şiddet videosunun ardından Aleyna Çakır'ın arkadaşı ve evine giden yardımcı kadın konuştu. Konukların, 'Kızın ağzına silah soktu', 'Bu beni öldürür abla duyarsın bir gün' sözleri sonrası iddiaların odağındaki Ümitcan Uygun canlı yayına bağlandı. Ardından gelen anne - babanın feryadı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 24 yaşındaki ismini vermek istemeyen bir izleyicinin "Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf etti" sözleri herkesi şoke etti.
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun Atv canlı yayınına bağlandı. 21 yaşındaki Aleyna'nın ölümü ve ardından ortaya çıkan video infial yarattı. Evinde ölü bulunan genç kızın ailesi Müge Anlı'ya çıktı. Ardı arkası kesilmeyen iddialar ve itiraflar Müge Anlı ve Türyiye'yi gözyaşlarına boğdu. İşte son dakika Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında yaşananlar...
"AĞZINA SİLAK SOKTU!"
Genç kızın 24 yaşındaki arkadaşı, canlı yayında verdiği ifadesi ile yürek sızlattı. Pandemi döneminde yaklaşık 2 ay Aleyna ile aynı evi paylaştığını söyleyen arkadaşı, 'Ümitcan evde belinde silahla geziyordu. Hatta bir gün üzerindeki tişört nedeniyle Aleyna'nın ağzına silah soktu. Aleyna da korktu ve çırpındı. Ben şikayet edeceğimi söyleyince de çekti gitti." dedi.
"KATİL TUTUKLANSIN İSTİYORUM"
Aleyna'nın erkek arkadaşı olan iddiaların odağındaki Ümitcan Uygun canlı yayına bağlandı. Bu sırada Ümitcan'ın sözleri anne-babayı çileden çıkardı. Gözyaşlarına boğulan Esen çifti, canlı yayında Başkan Recep tayyip Erdoğan ve bakanlara seslendi: Böyle insanları gezdirmeyin, sizin de çocuklarınız var. Her şey ortada bu hala dışarda. ne olur yardım edin. Önce Allah'a sonra adaletime güveniyorum