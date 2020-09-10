Esra Erol'da canlı yayınında bugün, neler oluyor? Son dakika gelişmeleri herkesi şoke edecek! 1 yıllık büyük kaçış Esra Erol'da son buldu. Halasının oğlu Nazmi ile kaçan Zuhal, eşi Selahattin ile adliye koridorlarında son karşı karşıya geldi. 20 yaşındaki Melisa'nın eşi ve ailesi ile ilgili akılalmaz iddiaları Esra Erol 'da Atv canlı yayınında!

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Skandal sözler, skandal itiraflar! Türkiye bugüne kadar böylesine ne gördü ne duydu! Begül Hanım'ın görümcesi Ferda'nın birlikte yaşadığı Emin Bey'in yayın sonrası sözleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtecek! Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yılların hesabı canlı yayında sorulacak! Yasemin, annesi Hadiye ile ilk kez Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor!

8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da ortadan kaybolan Nazan Küçük'ü Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca canlı yayında hesaplaşacak! Bir tarafta15 gündür evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne! İki annein gözyaşlarına sebep olan bir adam! İki anne de evladına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin'le ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında!

10 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak takvim.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.