Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu. Pınar Kaynak, Trabzon'da 16 Ağustos 2017 tarihinde ölü olarak bulundu. Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katilinin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Müge Anlı canlı yayınında Kaynak'ın elleri zincirle bağlı ve çıplak halde bulunduğu belirtildi. Müge Anlı, o gece 4 arkadaşın dışarı çıktıklarını diğer kız ve 2 erkeğin ortada olduğunu ama Pınar'ın öldürüldüğünü söyledi.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN 22 OCAK İZLE - TIKLA

Ölü muayene tutanağını ünlü sunucu Müge Anlı, canlı yayında okudu. Anlı raporda, vücudun çeşitli yerlerinde kesici -delici alet yaraları ve baş kısmında kesici alet yarası olduğunu canlı yayında dile getirdi. Ünlü sunucu Müge Anlı, ilk şüphelenen isimlerin arabayla birlikte gittiği arkadaşları Arin ve Nuri olduğunu canlı yayında belirtti. Arin adlı şahısın elinde kızın DNA örneklerinin rastlandığını Müge Anlı canlı açıkladı.

Müge Anlı, Arin ifadesinde yer alan detayları da canlı yayında paylaştı.

Anlı, Arin'in ifadesinde Kaynak ile gece zaten beraber olduklarını, göğsüne yaslandığını ve arabayla gidip geldikleri için üzerinden DNA'sının olmasının bir anlamı olmadığını aktardı.