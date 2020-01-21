Müge Anlı Şaver Cindi cinayeti son dakika gelişmesi! Diri diri yakılan yaşlı kadının görüntüsü şoke etti!

"BENİ SÜRÜKLEYEREK ODADAN ODAYA GEZDİRDİ"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Şaver Cindi, hastane polisine verdiği ifadesinde: " Akrabam Fikret Cindi, eve geldi. Benden para istedi. Ben paramın olmadığını söyleyince beni sürükleyerek odadan odaya gezdirdi. Ardından gelinlik sandığımdan, cüzdanımı ve paramı aldı. Daha sonra elindeki şişenin içinde bulunan benzini, sağa sola dökmeye başladı. Bu da yetmezmiş gibi benzini üzerime de döktü. Tüm bunların ardından kibritle evi tutuşturdu. Çok geçmeden etraf alev aldı" dedi.