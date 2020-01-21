Müge Anlı Şaver Cindi cinayeti son dakika gelişmesi! Diri diri yakılan yaşlı kadının görüntüsü şoke etti!
Müge Anlı Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmelerini aktardı. Müge Anlı canlı yayınında katili aranan 79 yaşındaki Şaver Cindi cinayetinin detayları kan dondurdu. Şaver Cindi, 17 Mart 2017 tarihinde Samsun Kavak İlçesine bağlı Küçükçukur Mahallesindeki evinin kundaklanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 3.derece ağır yanıklar oluşan ve 10 gün boyunca yoğun bakımda kalan Şaver Cindi, 27 Mart 2017 tarihinde yaşamını yitirdi. Yaşlı kadın hayata veda etmeden önce evlerini Fikret isimli akrabasının yaktığını söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ihbar kabul eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği harekete geçti. 11 yıldır farklı suçlardan aranan ve birden fazla insanı dolandırdığı ortaya çıkan Fikret Cindi, Şaver Cindi cinayeti nedeniyle 3 yıl sonra Müge Anlı canlı yayını sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten cinayetin detayları kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Cindi ailesi, 79 yaşındaki anneleri Şaver Cindi'nin korkunç bir şekilde can verdiğini ve ölmeden önce gördüklerini anlattığını belirtti. Akrabaları Fikret Cindi'nin kendisini diri diri yakmak istediğini belirten Şaver Cindi'nin görüntüsü ise herkesi şoke etti.
YAŞLI KADINI DİRİ DİRİ YAKTI!
79 yaşındaki Şaver Cindi; 17 Mart 2017 tarihinde Samsun Kavak İlçesine bağlı Küçükçukur Mahallesindeki evinin kundaklanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 3.derece ağır yanıklar oluşan ve 10 gün boyunca yoğun bakımda kalan Şaver Cindi, 27 Mart 2017 tarihinde yaşamını yitirdi.
Baba ve oğlu eve döndüklerinde, evlerinin kapasını açamadılar. Kapıyı zorlayıp içeri girdiklerinde ise evin içinin dumanla kaplı olduğunu gördüler. Çok geçmeden Şaver Hanımı'ın, evin içinde yarı baygın bir vaziyette yattığını fark ettiler… Bunun üzerine Şaver Hanım'ı apar topar evin dışına çıkardılar. 79 yaşındaki kadın, kendine geldiğinde ise evlerini Fikret isimli akrabasının yaktığını söyledi…
"BENİ SÜRÜKLEYEREK ODADAN ODAYA GEZDİRDİ"
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Şaver Cindi, hastane polisine verdiği ifadesinde: " Akrabam Fikret Cindi, eve geldi. Benden para istedi. Ben paramın olmadığını söyleyince beni sürükleyerek odadan odaya gezdirdi. Ardından gelinlik sandığımdan, cüzdanımı ve paramı aldı. Daha sonra elindeki şişenin içinde bulunan benzini, sağa sola dökmeye başladı. Bu da yetmezmiş gibi benzini üzerime de döktü. Tüm bunların ardından kibritle evi tutuşturdu. Çok geçmeden etraf alev aldı" dedi.