Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.01.2020 09:00
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:00

21 Ocak açıklandı mı? Hekimoğlu, Ramo, Çocuk, Kadın belli mi?

21 Ocak , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan dizilerin merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun dördüncü bölümünün ardından reytinglerde son durum araştırılıyor. Peki, 21 Ocak ? Hekimoğlu, Ramo, Çocuk ve Kadın reyting sıralaması belli oldu mu?

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü dizilerinin reyting sıralaması belli oldu mu? atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu, TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar, Star TV'de ekranlara gelen Çocuk ve Show TV'nin yeni dizisi Ramo'nun reyting sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte detaylar...

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Ramo, Çocuk, Kadın reyting sıralaması belli mi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri