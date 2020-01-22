21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü dizilerinin reyting sıralaması belli oldu mu? atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu, TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar, Star TV'de ekranlara gelen Çocuk ve Show TV'nin yeni dizisi Ramo'nun reyting sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte detaylar...

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.